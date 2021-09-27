Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasından durumundan şüphelenilen araçtakilerin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde çıktı.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekipler, Düzce Yığılca Karayolunda yapılan yol kontrol uygulamasında durdurdukları araç bulunan E.Y. ve M. S. isimli şahısların yapılan üst aramasında 15 gram kubar esrar ve 8 gram bonzai yakalandı. Yapılan sorgulamada şahısların maddeleri E. K. isimli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine E. K. isimli şahsın Gökçeağaç Köyünde bulunan evinde arama yapıldı. Aramada 2 gram bonzai ve metamfetamim kullanma aparatı bulunarak el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri