Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu 9 ton uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılan, "Asetik Anhidrit"maddesini yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

9 ton uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılan, "Asetik Anhidrit"maddesini yasa dışı yollardan Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonla uyuşturucu imalatında kullanılan 9 ton asetik anhidrit madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde yurt dışından temin etmiş oldukları uyuşturucu madde imalatında kullanılan "Asetik Anhidrit" maddesini Ülkemize getirmek için arayış içerisinde bulunan şahıslar olduğu bilgisini aldı.

Paravan şirket kurmuşlar

Alınan bilgi üzerine bağlantıları ortaya çıkarmak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların adına kayıtlı ithalat/ihracat işlemleri yapan bir paravan şirket olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla paravan şirket ile birlikte hareket den şüphelilerin kimlik bilgilerini deşifre etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" "Uyuşturucu ve Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan, İthal ve İmali Resmi Makamların İznine Bağlı Olan Maddeyi İthal Etmek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak veya İhraç Etme" suçlarından soruşturma dosyası açıldı. Jandarma ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerin Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak için takibe başladı.

Jandarma ekipleri yurtdışından paravan şirket adına sevki yapılan uyuşturucu hammaddesini 2500 Km. boyunca adım adım takip etti. Uyuşturucu hammadde yüklü tankların Türkiye'ye girmesiyle yakın takibe başlayan ekipler, hammaddenin Büyükçekmece'de bulunan uluslararası bir lojistik firmasına indirildiğini belirledi. Şüphelilerin uyuşturucu hammaddesini kimin adına ithal ettiklerini belirlemek için bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, beşinci günün sonunda söz konusu hammaddenin sevk edilmek üzere bir tıra yüklendiğini tespit etti.

4,5 ton eroin imal edeceklerdi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden uyuşturucu tacirleri ile suç unsurlarını ele geçirmek için harekete geçen Jandarma ekipleri söz konusu tıra baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince T.K. ve E.K. isimli şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra TIR'da yapılan aramalarda 8 adet tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen sıvı madde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde Asetik Anhidrit maddesi olduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4.500 kg. uyuşturucu madde (Eroin) üretilebilecek toplam 9 ton "Asetik Anhidrit" maddesi ele geçirilirken, T.K. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bu kapsamda en az 4.5 ton eroin imalatı önlenerek terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.

Uyuşturucu imalatında kullanacaklarını itiraf ettiler

T.K. ve E.K. Jandarmadaki sorgulamalarında "Asetik Anhidrit" maddesini Van iline teslim edilmek üzere götüreceklerini ve burada Uyuşturucu Madde imalatında kullanacaklarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.K. ve E.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer örgüt elemanlarının yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL ENSAR GÖKCEGÖZOG