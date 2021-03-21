Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

21.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:46
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 70 gram esrar, 1 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet av tüfeği ve çeşitli silah fişekleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 70 gram esrar, 1 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet av tüfeği ve çeşitli silah fişekleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri İsmil Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurup sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, H.E. ve Ö.E.'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 70 gram kubar esrar maddesi, 1 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet ruhsatsız süperpoze av tüfeği, 2 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı fişeği, 1 adet 5.56 milimetre fişek ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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