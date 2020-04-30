JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde pazarlama hazırlığında bulunan yabancı uyruklu S.B. yakalandı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde pazarlama hazırlığında bulunan yabancı uyruklu S.B. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. S.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Hasan kod adlı yabancı uyruklu bir kişinin, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddelerine müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin kimlik bilgisinin tespiti için çalışma başlatan ekipler sosyal medya üzerinden araştırmalara başladı. Şüphelinin gerçek adının S.B. olduğu ve müşteri bulmak için kafeteryalarda dolaştığı tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden fotoğraflarına ulaşan Jandarma ekipleri; şüphelinin takibi için özel narkotik ekibi oluşturdu. Şüphelinin tespit edilmesinin ardından yakın takibe başlayan ekip, şüphelinin uyuşturucu maddeleri depoladığı ikamet adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Jandarmanın operasyonu-Yapılan aramalar-Bulunan uyuşturucu maddeler

-genel ve detaylar

Kaynak: DHA