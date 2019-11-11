Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

11.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:32

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı Solaklar mevkinde yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda N.G.'nin üzerinden 20 gram kubar esrar ele geçirildi. N.G., gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA