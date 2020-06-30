Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi 15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi

15 kilo kokain, 61 kilo skunk ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda; 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; A.A. isimli şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; A.A. isimli şahsı 6 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin uyuşturucunun maddelerin Kartal ilçesinde bulunan bir dairede depoladığı tespit edildi.

Bagajdan Kilolarca Uyuşturucu Çıktı

Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; A.A.'yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk ele geçirildi. A.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA