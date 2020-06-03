Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Ekinözü ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramda, 2 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi H.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA