Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

03.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:26

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Ekinözü ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramda, 2 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi H.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İHA

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