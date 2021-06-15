"Jandarma'dan Uyuşturucu Madde ve Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu"
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"Jandarma'dan Uyuşturucu Madde ve Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu"

'Jandarma'dan Uyuşturucu Madde ve Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu'
Habermetre - Haberler | Toplum

T. C.BİNGÖL VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü15 Haziran 2021BASIN DUYURUSU(Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Unsurlarınca Son 10 Günde 2. 4 Milyon Liralık Uyuşturu Madde ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi.

T. C.

BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

15 Haziran 2021

BASIN DUYURUSU

(Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Unsurlarınca Son 10 Günde 2. 4 Milyon Liralık Uyuşturu Madde ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi. )

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; 04 Haziran 2021 Bingöl İli Merkez ilçesi Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir otobüs durdurulmuş olup İMLA isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeğinin tepki vermesi üzerine 1 şüphelinin valizinde yapılan aramada 200. 000 TL değerinde (4) paket halinde (5) kg skunk esrar maddesi, 13 Haziran 2021 tarihinde Bingöl İli Merkez ilçesi Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir otobüs durdurulmuş olup EZBER ve İMLA isimli Uyuşturucu Madde Arama Köpeklerinin tepki vermesi üzerine 2 şüphelinin valizinde yapılan aramada 2. 000. 000 TL değerinde (5) paket halinde (5) kg metamfetamin maddesi, diğer 1 şüphelinin valizinde yapılan aramada ise 200. 000 TL değerinde (60) adet Redmi Note 9 marka gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek (4) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadeleye aralıksız olarak devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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