Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği
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Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği

Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik timlerince, Trafik Haftası nedeniyle Malatya-Sivas Devlet Karayolu Sütlüce Jandarma Yol Kontrol Noktasında denetimler yapılarak, trafik kuralları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik timlerince, Trafik Haftası nedeniyle Malatya-Sivas Devlet Karayolu Sütlüce Jandarma Yol Kontrol Noktasında denetimler yapılarak, trafik kuralları hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Trafik Haftası kapsamında Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik kuralları ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgilendirilme yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında hayata geçirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası ile ilgili de tanıtımlar gerçekleştirildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından, bu yıl kazaların yüzde 10 oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtilerek, bu kapsamda vatandaşların ve çocukların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara yıl boyunca devam edileceği kaydedildi.

Etkinliklerde çocuklara jandarma logolu tişört, şapka, cetvel, yetişkinlere maske ve el dezenfektanı ile trafik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - MALATYA

Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği
Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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