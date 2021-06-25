Jandarma'dan tayini çıkan personellere veda yemeği
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Jandarma'dan tayini çıkan personellere veda yemeği

Jandarma'dan tayini çıkan personellere veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılı genel atamalarında Doğu ve Batı illerine ataması yapılan personeller için veda yemeği düzenlendi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılı genel atamalarında Doğu ve Batı illerine ataması yapılan personeller için veda yemeği düzenlendi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen yemeğe, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve tayin olan personel katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, ataması olan personele bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Boyacıoğlu, yeni görev yerlerinde sağlık başarı ve mutluluklar temenni etti.

Tayini çıkan personellere plaket verilerek, toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - MALATYA

Jandarma'dan tayini çıkan personellere veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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