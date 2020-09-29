Jandarma'dan tarımsal zirai araç ve traktör denetimi
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Jandarma'dan tarımsal zirai araç ve traktör denetimi

29.09.2020 18:54 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:58
Jandarma'dan tarımsal zirai araç ve traktör denetimi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik kazalarının azaltılmasına yönelik tarımsal zirai araçlar ile traktör denetimi yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik kazalarının azaltılmasına yönelik tarımsal zirai araçlar ile traktör denetimi yapıldı.

Yapılan çalışma kapsamında Kavak ilçesinde Jandarma Trafik Timleri tarafından 30 adet traktör römorkuna üçgen reflektör takıldı ve traktörlerin karışmış olduğu trafik kazalarını azaltmak amacıyla, traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Traktörlere emniyet kabini veya çerçevesi takılması hususunun önemi, seyir esnasında özellikle hava karardığında sarı çakar lambanın kullanılması, traktör römorklarının ışıklandırılması ve üçgen reflektör takılması, küçük yaştaki çocuklar ile sürücü belgesiz şahıslara traktör kullandırılmaması, römorka aşırı yük yüklenmemesi ve yük üzerinde yolcu taşınmaması, vites boşta iken traktör kullanılmaması ile güvenli traktör sürüş teknikleri konularında bilgilere yer verildi. - SAMSUN

Jandarma'dan tarımsal zirai araç ve traktör denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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