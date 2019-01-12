Jandarma'dan Suç Örgütlerine Operasyon

Gaziantep il jandarma komutanlığı tarafından suç örgütüne yapılan operasyonda, 9 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Ekipleri ve Araban İlçe Jandarma komutanlığı tarafından Parada Sahtecilik, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu işledikleri tespit edilen D.A, C.K, H.K, A.Y, H.Y, A.C, O.G, A.K, C.D. isimli şahıslara yönelik olarak Gaziantep'te 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 1 adet scanner tarayıcı ( yazıcı para basmaya yarayan ), boş para kağıtları, 7 adet cep telefonu, 1 el kamerası, 166 adet sahte 1 ABD doları,1 adet kuru sıkı tabanca,2 adet uyuşturucu içmeye yarayan aparat, 10 gram Jamaika uyuşturucu madde, 2,5 gram Metamfetamin, 3 gram Kubar esrar, 13 adet sahte 20 TL ve 4 adet sahte 10 TL ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak için Araban Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA