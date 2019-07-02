Jandarma'dan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda suikast silahı ele geçirildi

Suikast silahı ele geçirilen operasyon anı kamerada

Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait bir tabanca ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman, Bursa ve İstanbul'da organize şekilde silah tacirliği yapan şahıslara operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, av tüfekleri, çok sayıda ruhsatsız tabanca, suikast silahı ve Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait bir tabanca ele geçirdi. Operasyona anıda kameraya yansıdı.

ruhsatsız silah ticareti yapan toplam 6 şahıs yakalandı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ve tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen tabancaların arasında Uzi suikast silahı ile Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait Nagant marka 1868 yapımı bir tabanca da bulunuyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şahısların organize bir şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti. Aylar süren titiz çalışma neticesinde; suç örgütünün Adıyaman, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Çiğköfte kutusundan silah çıktı

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, ilk olarak Adıyaman'da ikamet eden örgüt üyelerinden H.D.'yi elindeki silahı Bursa'da satmaya giderken yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler; çiğköfte kutusu içine saklanmış vaziyette, Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait 1868 yapımı Nagant marka bir silah ele geçirdi.

Ruhsatsız tabancaların arasında suikast silahı çıktı

Ardından geniş çaplı operasyon için harekete geçen Jandarma ekipleri; İstanbul ve Bursa'da bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek ve av fişeği, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların arasında Uzi suikast silahının da bulunması dikkat çekti. Şüphelilerin, olası bir baskında rahat kaçabilmek için bina girişlerine kamera koyduğu tespit edildi.

Silah taciri 6 şahıs tutuklandı

Yakalanan 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu ve rüşvet olayına karıştıkları değerlendirilen 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA