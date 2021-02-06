JANDARMA'DAN SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON
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JANDARMA'DAN SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON

06.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:53
JANDARMA'DAN SİBER DOLANDIRICILARA OPERASYON

İSTANBUL'da, internet ortamında bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi kartı talep ederek, yüklü miktarda harcama yapanlara karşı operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da, internet ortamında bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi kartı talep ederek, yüklü miktarda harcama yapanlara karşı operasyon düzenledi. Operasyonda 240 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri 2 şüphelinin internet ortamında bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi kartı talep ederek, dolandırıcılık yaptığını belirledi. Ekipler, A.G ve M.G. isimli kişilerin paravan olarak kullandıkları Esenler'deki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bir adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirilirken çok sayıda bilgisayar, banka ve sim kartları ile birçok teknolojik cihaza da el koydu. 

BANKACILIK İŞLEMLERİNE MÜDAHALE EDEBİLECEK ŞEKİLDE SİSTEM KURDULAR

A.G. ve M.G.nin kurdukları düzeneklerle birçok kişinin bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini belirleyen Jandarma ekipleri, kurulu sistemi etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ise A.G. ve M.G.nin bu yöntemle 240 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. "Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması" ve "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık" suçu kapsamında Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.G. adli makamlara çıkarılarak yurt dışına çıkma yasağı uygulanması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Görüntü dökümü--------------

-Jandarma operasyonuna dair görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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