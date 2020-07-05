Jandarma'dan "Senden daha güzel" klibi
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Jandarma'dan "Senden daha güzel" klibi

Jandarma'dan "Senden daha güzel" klibi Jandarma Genel Komutanlığı, "Senden daha güzel" şarkısını içeren bir klip yayınladı.

05.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:53

Jandarma'dan "Senden daha güzel" klibi

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, "Senden daha güzel" şarkısını içeren bir klip yayınladı. Klipte, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komandolar, keskin nişancılar ve helikopterler yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan "Senden daha güzel" şarkısını içeren bir klip yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, kışlada ve dağda eğitim faaliyeti gerçekleştiren komandoların yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı keskin nişancı ve helikopterler de yer aldı.

Jandarma'dan 'Senden daha güzel' klibi

Kaynak: İHA

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