Jandarma'dan şehit annelerine 'Anneler Günü' ziyareti
11.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:29
Bayburt'ta jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, çiçek takdim etti.
Bayburt'ta jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, çiçek takdim etti.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü'nde anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.
Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BAYBURT
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Kaynak: İHA