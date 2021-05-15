jandarma'dan şehit ailelerine ziyaret
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jandarma'dan şehit ailelerine ziyaret

jandarma'dan şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini yalnız bırakmadı ve ailelere bayram ziyaretinde bulundular.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini yalnız bırakmadı ve ailelere bayram ziyaretinde bulundular.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınları yalnızlıklarını unutturmak ve kederlerini paylaşmak adına Malatya İl Jandarma komutanlığına bağlı Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe jandarma ekipleri bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi" denildi.

Jandarma ekipleri, bayramın ilk gününden itibaren, şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Vatanı için şehit olanların ailelerini ziyaret edip, şehitleri yad eden ekipler, ziyaretlerinde çeşitli hediyeler takdim ettiler ve şehit yakınları ile gazilerin bayramlarını kutladılar. - MALATYA

jandarma'dan şehit ailelerine ziyaret
jandarma'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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