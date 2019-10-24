24.10.2019 08:23

Jandarma'dan sahte MİT'çilere operasyon

"Sizi MİT'te işe alacağız" diyerek 1 milyonluk vurgun yaptılar

Operasyonda yakalanan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 mağdurdan harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para alarak milyonluk vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt lideri O.K.'nin de bulunduğu 5 şahıs gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların mağdurları "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde; elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiğinin tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırarak yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

Kendini MİT Bölge Başkan Yardımcısı Olarak Tanıtmış

Jandarma ekipleri tarafından titizlikle yapılan araştırmalar neticesinde; mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı anlaşıldı. O.K.'yi yakın takibe alan Jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Örgüt üyesi diğer 4 şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde bulunan toplam 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: İHA