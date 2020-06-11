Jandarma'dan sahte kimlik operasyonu...Basıma hazır 250 adet yeni tip kimlik kartı 4 bin sahte...
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Jandarma'dan sahte kimlik operasyonu...Basıma hazır 250 adet yeni tip kimlik kartı 4 bin sahte...

Jandarma'dan sahte kimlik operasyonu...Basıma hazır 250 adet yeni tip kimlik kartı 4 bin sahte pasaport ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, hakkındaki yakalama kararına rağmen sahte kimlik ve pasaport düzenlemeye devam eden şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

11.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:35

Jandarma'dan sahte kimlik operasyonu...Basıma hazır 250 adet yeni tip kimlik kartı 4 bin sahte pasaport ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, hakkındaki yakalama kararına rağmen sahte kimlik ve pasaport düzenlemeye devam eden şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda basıma hazıra 250 adet yeni tip çipli kimlik ile 4 bin pasaport ele geçirildi.

Gündüz legal, gece illegal

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; resmi belgede sahtecilik suçlarından uzun süredir hakkında arama kararı bulunan Y.D. isimli şahsın; Bakırköy'de faaliyet gösterdiği bilgisini aldı. Yaklaşık bir ay süren istihbarı çalışmalar neticesinde; şahsın kendisine ait iş yerine "Personel Kimlik Kartı Basılır" ibareli tabela koyarak legal görünüm verdiği, paravan olarak kullandığı söz konusu iş yerinde akşam saatlerinde sahte kimlik basımı yaptığı tespit edildi.

Operasyonu başlatmak için akşam saatlerinin gelmesini bekleyen Jandarma ekipleri, söz konusu mekana gece yarısı baskın yaptı. Jandarma ekiplerini görünce şaşkına dönen Y.D. suçüstü yakaladı.

Son Teknoloji Cihazlarla Sahtecilik

Yapılan aramalarda; 250 adet basıma hazır halde yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin adet basılmaya hazır pasaport belgesi, 5 adet yeni tip çipli kimlik kartı, 4 adet yeni tip sürücü belgesi, kimlik kartlarının basımında kullanılan tamamı son teknoloji ürünü kimlik kartı basma makinesi, kart basma kalıbı, T.C. hologram basma makinesi, pasaport basma makinesi, selefon makinesi, kimlik pres makinesi, kimlik kaplama makinesi, fotoğraf kesme makinesi, UV ışık kontrol cihazı ile birlikte sahte kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan bilgisayar düzeneği ele geçirildi.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Y.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma'dan sahte kimlik operasyonu...Basıma hazır 250 adet yeni tip kimlik kartı 4 bin sahte...

Kaynak: İHA

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