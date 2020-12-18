Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
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Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu

18.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:53

Son dakika haberine göre Jandarmadan sahte içki operasyonu Bahçelievler sahte içki deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 2 ton etil alkol ele geçirildi.

Jandarmadan sahte içki operasyonu

İSTANBUL - Bahçelievler sahte içki deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 2 ton etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Bahçelievler'de isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi. Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Bahçelievler'deki belirlenen adrese baskın düzenledi.

Sahte içkiler dağıtım için depoda hazır bekliyordu

Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, Jandarma ekipleri tarafından sahte içkilerin bu depodan İstanbul içine ve dışına dağıtım yapılması da engellendi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan depo sahibi (İ.K.)'nın, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan gözaltına alındığı, Jandarma'daki işlerinin ardından da adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Jandarmadan sahte içki operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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