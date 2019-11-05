JANDARMA'DAN SAHTE ALKOL VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

05.11.2019 09:36

İstanbul DHA

İstanbul'da jandarma ekiplerinin Avcılar ve Silivri'de 6 farklı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yüklü miktarda sahte alkol, dünyaca ünlü alkol firmalarına ait içki etiketleri ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

M.Y., Y.B. ve H.K isimli kişilerin Avcılar ve Silivri'de sahte alkol imal ederek, tekel bayilerinde satışa sunduğu bilgisi alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği adres ve satışa sundukları Tekel bayisine operasyon düzenledi. Avcılar ve Silivri'de belirlenen 6 adres ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 292 dolu içki şişesi, bin 190 litre sahte alkol, 100 adet sahte TAPDK bandrolü, 20 bin adet dünyaca ünlü alkol markalarına ait içki etiketleri, bir alkolmetre, 3 plastik tank, 650 boş içki şişesi, 4 makaron sigara sarma makinası, 210 gram kaçak tütün, bin 200 adet doldurulmuş makaron, 400 adet boş makaronla içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

PET SU ŞİŞESİNDE SAHTE RAKI Jandarma ekiplerinin bir adresin mutfağında yaptıkları aramalarda çok miktarda pet su şişesine doldurulmuş sahte rakı ele geçirdi. Şüphelilerin sahte rakıları kamufle etmek için pet su şişelerine doldurduğu belirtildi. Ekiplerin, şüphelilerin kendilerine ait olan ve ruhsatsız olarak çalıştırdıkları tekel bayisine yaptığı baskında ise 4 makaron sarma makinesi ve çok sayıda kaçak sigara ile kaçak tütün ele geçirdi. Şüpheliler ifadelerinde; imal ettikleri sahte alkoller ve kaçak sigaraları, burada sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü: ----------------------(JANDARMA KAMERASI)-Baskın yapılan adresler-Ele geçirilen maddeler

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Kaynak: DHA