Jandarma'dan Polis teşkilatına kutlama
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Jandarma'dan Polis teşkilatına kutlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Jandarma'dan Polis teşkilatına kutlama

Malatya'da Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polis Haftası nedeniyle Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutladı.

Malatya'da Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polis Haftası nedeniyle Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutladı.

Her yıl 6-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. Yıldönümü nedeniyle Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ile jandarma ekipleri, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Boyacıoğlu, jandarma olarak Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü ve Polis Haftasını kutlarken, İlçe Emniyet Müdürü Gültekin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçenin huzuru ve güveni için el birliği ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret, İlçe Emniyet Müdürü Gültekin'e, Boyacıoğlu ve jandarma teşkilatı tarafından çiçek takdimi ile son buldu. - MALATYA

Jandarma'dan Polis teşkilatına kutlama
Jandarma'dan Polis teşkilatına kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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