Jandarma'dan plaka denetimi
Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 110 bin 900 aracın denetlendiğini bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 110 bin 900 aracın denetlendiğini bildirdi.
Komutanlığın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 28-29 Şubat tarihlerinde "Sahte-İkiz veya Standart Dışı Plaka Kullanımına Yönelik Denetim" gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında 110 bin 900 araç kontrol edilirken, 4 çalıntı araçla ilgili işlem yapıldı. 1.170 araç trafikten men edildi ve 24 sürücü belgesi geri alındı.
Kaynak: AA