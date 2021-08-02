Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı
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Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik işçilere ve vatandaşlara orman yangılarına karşı uyarıda bulundu.

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik işçilere ve vatandaşlara orman yangılarına karşı uyarıda bulundu.

Yozgat İl Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda mevsimlik olarak çalışan kömür işçileri, piknik ve gezinti yapan vatandaşları, köylüleri sık sık orman yangınlarına karşı uyardı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları, ormanda ateş yakılmaması, sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılmaması, orman içinde ve bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot ve anızın yakılması, gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması, cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması, çocukların orman içinde ateşle oynamaması, kasıtlı çıkarılan orman yangınları, tarla ve ormanları genişletmek için ormanın bilerek yakılması, orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için yangın çıkarılması, yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarılmaması, konusunda bilgilendirme yapılarak her türlü şüpheli durumlarda 112 acil çağrı merkezinin aranması hatırlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - YOZGAT

Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı
Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı
Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı
Jandarma'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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