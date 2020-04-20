Jandarma'dan Orhan Gencebaylı "Evde Kal" çağrısı Jandarma'dan Orhan Gencebaylı "Evde Kal" çağrısı Jandarma Genel Komutanlığı, sanatçı Orhan Gencebay'ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir animasyon videosu paylaşarak "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Jandarma'dan Orhan Gencebaylı "Evde Kal" çağrısı

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, sanatçı Orhan Gencebay'ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir animasyon videosu paylaşarak "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, sanatçı Orhan Gencebay'ın animasyon çiziminin ve sesinin yer aldığı bir animasyon videosu paylaşarak "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşıma, "Orhan Baba 'Evde Kal'ın, berhudar olun diyor. Peki ya sizler de hep evde misiniz?" notu da düşüldü.

Kaynak: İHA