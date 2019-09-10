Jandarma'dan okul önlerinde 'Huzur ve Güven' uygulaması

10.09.2019 11:40

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik, asayiş ve narkotik ekipleri eğitim ve öğretim yılının başlaması sonrası sorumluluk bölgelerinde bulunan okulların önlerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.



Çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla gerçekleştirilen (Huzur ve güven uygulaması' kapsamında sorumluluk alanlarındaki ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu alanlarda yapıldı.



Huzur ve güven uygulaması kapsamında trafik timleri tarafından öğrenci taşıma servis araçları ta kontrol edildi. Uygulamada 4 köpek timi dahil toplam 395 personel görev aldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA