Jandarma'dan öğretmelere sürpriz
DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara giderek öğretmenlerin gününü çiçek vererek kutladı.
DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullara giderek öğretmenlerin gününü çiçek vererek kutladı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıkları ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Timleri, 24 Kasım öğretmenler gününü unutmadı.
Jandarma ekipleri okulları ziyaret ederek öğretmenlere sürpriz yaptılar. - DÜZCE