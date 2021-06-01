Jandarma'dan Öğrencilerimize Trafik Eğitimi
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Jandarma'dan Öğrencilerimize Trafik Eğitimi

Jandarma'dan Öğrencilerimize Trafik Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Öğrencilerimize küçük yaşta trafik bilincini aşılamak için Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çağlayan Beldesi İlköğretim Okulu 1. 2. 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi.

Öğrencilerimize küçük yaşta trafik bilincini aşılamak için Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çağlayan Beldesi İlköğretim Okulu 1. 2. 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi.

Kaynak: Habermetre

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