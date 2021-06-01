Jandarma'dan Öğrencilerimize Trafik Eğitimi

Öğrencilerimize küçük yaşta trafik bilincini aşılamak için Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Çağlayan Beldesi İlköğretim Okulu 1. 2. 3 ve 4. sınıf öğrencilerine Trafik Eğitimi verildi.