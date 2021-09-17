Jandarma'dan öğrencilere hediye

Ordu'nun Altınordu ilçesinde jandarma öğrencilere dergi ve boyama kitabı hediye etti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından Şehit Ersin Bacaksız İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen jandarma dergisi ve boyama kitabı hediye edilirken ayrıca öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri