: Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı

04.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:56

Jandarma Genel Komutanlığı, Motosikletli Kadın Jandarma Astsubay Trafik Timlerini anlatan paylaşım yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak, Motosikletli Jandarma Trafik Timleri emrinde görevli Kadın Jandarma Astsubaylarımız için tertip edilen yeni özel motosikletlerimizle artık çok daha güçlüyüz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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