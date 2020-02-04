Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı

04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:45

Jandarma Genel Komutanlığı, Motosikletli Kadın Jandarma Astsubay Trafik Timlerini anlatan paylaşım yaptı.



Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Jandarma Genel Komutanlığı olarak, Motosikletli Jandarma Trafik Timleri emrinde görevli Kadın Jandarma Astsubaylarımız için tertip edilen yeni özel motosikletlerimizle artık çok daha güçlüyüz." - ANKARA

Kaynak: İHA