Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı
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Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Motosikletli Kadın Jandarma Astsubay Trafik Timlerini anlatan paylaşım yaptı.

04.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:45
Jandarma'dan Motosikleti Kadın Trafik Timleri paylaşımı

Genel Komutanlığı, Motosikletli Kadın Jandarma Astsubay Trafik Timlerini anlatan paylaşım yaptı.


Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Jandarma Genel Komutanlığı olarak, Motosikletli Jandarma Trafik Timleri emrinde görevli Kadın Jandarma Astsubaylarımız için tertip edilen yeni özel motosikletlerimizle artık çok daha güçlüyüz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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