Jandarma'dan miniklere yılbaşı hediyesi

01.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:54

Malatya'da Jandarma görevlileri, yılbaşından bir gün önce ana okullarını ziyaret edip, minik öğrencilere yılbaşı hediyelerini takdim etti.



Battalgazi ilçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, 31 Aralık 2019 günü ilçedeki bazı ana okullarını ziyaret edip, öğrencilere yeni yıl hediyesi verdiler.



Minik öğrenciler jandarmanın bu ziyareti ve hediyesine teşekkür ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA