Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi
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Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi

07.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:33
Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi

Korona virüs pandemisinde orta kategoride yer alan Malatya'da Jandarma görevlileri tarafından piknik yerleri, pazarlar ve mesire alanlarında denetim yapıldı.

Korona virüs pandemisinde orta kategoride yer alan Malatya'da Jandarma görevlileri tarafından piknik yerleri, pazarlar ve mesire alanlarında denetim yapıldı.

Malatya'da, korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Jandarma kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim çalışmaları üst düzeye çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Covid-19 tedbir ve önlemlerine yönelik pazar yerleri ile mesire alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Jandarma görevlileri, denetimler sırasında vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - MALATYA

Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi
Jandarma'dan mesire alanları ve pazarlarda korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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