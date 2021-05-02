Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol
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Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol

Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen 17 günlük tam kapanma kısıtlamasında jandarma sıkı kontrol yapıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen 17 günlük tam kapanma kısıtlamasında jandarma sıkı kontrol yapıyor.

Malatya'nın Darende İlçesi'nde İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, Malatya Darende-Kahramanmaraş Elbistan il sınırı Başdirek Mahallesi'nde kontrol noktasında denetimleri sıklaştırdı. Jandarma görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olanlara belge soruyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Jandarma'nın 24 saat kontrolleri sürdüreceği kaydedildi. - MALATYA

Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol
Jandarma'dan kısıtlamada sıkı kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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