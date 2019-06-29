Jandarma'dan, kırsal kesimlerde eğitim çalışması

Tarım hareketliliğinin en yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın'da Jandarma Trafik ekipleri kırsal kesimlerde trafikte kurallara uymanın ve can güvenliğinin önemini anlattılar. Özellikle yazın hasat döneminde traktör ve kamyonet kasalarında bilinçsizce yolculuk yapmanın ciddi sıkıntılara neden olduğunu belirten jandarma ekipler tarım çalışanlarına güvenli yolculuk konusunda bilgilendirip uyardılar.

Aydın'da tarımsal hareketliliğin en fazla olduğu bölgelerden İncirliova ve Koçarlı Bölgesi'nde hasat dönemlerinde yaşanan trafik kazalarındaki yaralanma ve can kayıplarının büyük çoğunluğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirten jandarma trafik ekipleri kasada yolculuk yapmak zorunda olanların mutlaka kasanın içine oturmasını tavsiye etti. Kasa kenarında ya da ayakta yapılan yolculuğun daha riskli olduğunu belirten ekipler, tarımsal faaliyet yapan sürücü ve yolcuları ilk etapta cezalandırmak yerine bilgilendirip eğitim verdi. Jandarma ekiplerine teşekkür eden köylüler, bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu belirterek bundan sonra trafik kurallarına riayet edeceklerine söz verdiler. - AYDIN

Kaynak: İHA