Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı
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Jandarma, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Akçakoca İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte Akçakoca'nın Karaburun köyünde kıraathaneye baskın düzenledi.

12.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:17
Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Akçakoca İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte Akçakoca'nın Karaburun köyünde kıraathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca ilçesine bağlı Karaburun köyünde bir noktada kumar oynandığı ihbarını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakoca Jandarma ekipleri ile birlikte noktaya operasyon düzenledi. Bir kıraathanenin içinde olduğu tespit edilmesinin ardından içeride kumar oynandığı belirlendi. Baskında içeride kumar oynarken yakalanan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonda kumar malzemeleri ve oyun masasına bulunan bir miktar paraya el konulurken, 7 kişi gözaltına alındı.

Suçüstü yakalanan 7 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 24 bin lira para cezası kesilirken, 2 mekan sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkartılan 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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