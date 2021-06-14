Jandarma'dan Kaymakam Kaya'ya 182. Yıl Ziyareti
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Jandarma'dan Kaymakam Kaya'ya 182. Yıl Ziyareti

Jandarma'dan Kaymakam Kaya'ya 182. Yıl Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma'dan Kaymakam Kaya'ya 182. yıl ziyaretiDemirci Kaymakamı Adem Kaya, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182'nci Yıl Dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin'i makamında kabul etti.

Jandarma'dan Kaymakam Kaya'ya 182. yıl ziyaretiDemirci Kaymakamı Adem Kaya, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182'nci Yıl Dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin'i makamında kabul etti. Vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve kamu düzeninin sağlanması yönündeki tüm hizmetlerinde Jandarma personeline başarılar dileyen Kaymakam Adem Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin şahsında Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. Yıldönümünü kutladı.

Kaynak: Habermetre

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