Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu
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Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu

10.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:06

Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu Kilis'te jandarma ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, tonlarca kaçak temizlik malzemesi ele geçirdi.

Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu

KİLİS - Kilis'te jandarma ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, tonlarca kaçak temizlik malzemesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak temizlik maddesi üretimi yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda,15 bin kilo bulaşık deterjanı, 3 deterjan dolum makinesi, 5 tonluk 6 tank, 120 bin sahte etiket, 57 bin boş şişe ele geçirildi. Jandarma 3 kişiyi gözaltına alarak soruşturmaya başladı.

Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu
Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu
Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu
Jandarma'dan kaçak temizlik malzemesi operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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