Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü
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Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

23.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:27
Jandarma'dan kaçak kazıya suçüstü

'ın ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Yozgat İl Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan İlçesi çiftlik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri bahse konu yerde yapılan operasyon neticesinde yaklaşık 2 metre derinliğinde ve genişliğindeki çukur içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, suç aletleri ile birlikte yakaladı. Olayda kullanılan 2 adet kürek,1 adet kazma ve 4 adet ağaç dalından yapılmış arama çubuğu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başladı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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