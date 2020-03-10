Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü
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Jandarma, Çorum, 3. Sayfa

Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:36
Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze bağlı Hacıpaşa ve Cerit köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 adet kepçe, 1 adet dedektör ve muhtetelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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