Jandarma'dan kaçak balık avcılarına operasyon

06.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:53

Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak av yapan 2 kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Sağpazar köyünde bulunan HES barajından kaçak av yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri baraj gölü içerisinde bot ile ağ geren 2 kişi olduğunu gördü. Bir süre şahısları takip eden jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla her iki şahsı gözaltına alırken gerdikleri ağ ve 400 kilo balığa el koydu.



Ele geçirilen balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şahıslara ise 730'ar lira para cezası kesildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA