Jandarma'dan kaçak alkol operasyonu
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Jandarma'dan kaçak alkol operasyonu

Jandarma'dan kaçak alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Damal İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal İlçe Merkezi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden bir şahsın İstanbul'dan temin ettiği kaçak ve bandrolsüz içkileri İlçe Merkezi ve Köylerde satışa sunacağı bilgisini aldı.

Yapılan operasyonda şahsın evinin depo kısmında arı kovanlarının içerisine gizlenmiş vaziyette, 29 adet 100 cc'lik, 1 adet 70 cc.lik, 1 adet 35 cc.lik bandrolsüz ve kaçak olduğu değerlendirilen alkol ile birlikte 1 adet ölçüm şişesi, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 19 adet dolu fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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