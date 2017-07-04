Jandarma'dan İzinsiz Çoban Çalıştıran Kişilere Suçüstü

Kars'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirimde bulunmadan izinsiz çoban çalıştıran kişiler hakkında kanuni işlem başlatıldı.



Kars Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalarda, M.K., A.A., A.R.İ. ve E.H. büyükbaş hayvanlarını otlatmak için H.H. ile bin 300 TL. karşılığında anlaşarak çobanlık işini yaptırdıkları bilgisi aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma, şüpheli şahısların SGK bildirimde bulunmadan çobanı izinsiz çalıştırdıklarını tespit etti.



Jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu H.H. hakkında Kars Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Uluslar arası Koruma Kayıt Belgesi çıkartarak koruma altına alındı.



Jandarma, SGK bildirimde bulunmayan şüpheliler hakkında idari yaptırım evrakları tanzim etti. Tanzim edilen evraklar Kars Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi. - KARS