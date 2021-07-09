Son Dakika | Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
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Son Dakika | Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Son Dakika | Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan insan kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amaçlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda 10 şüpheli Muğla, İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda göz altına alınarak Marmaris'e getirildi. İzmir'de S.T,H.A, İstanbul'da M.F.İ, J.K, B.A ve Marmaris'te ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla M.B, K.Ç, S.M, O.B, K.A olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Son Dakika | Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
Son Dakika | Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı
Son Dakika | Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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