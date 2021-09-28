Jandarma'dan 'Huzur, Güven ve Çocuk' uygulaması - Haberler
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Jandarma'dan "Huzur, Güven ve Çocuk" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma'dan

Muş İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Huzur, Güven ve Çocuk Uygulaması" kapsamında okul çevreleri ve metruk bina denetiminin yanı sıra 749 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

MUŞ (İHA) - Muş İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Huzur, Güven ve Çocuk Uygulaması" kapsamında okul çevreleri ve metruk bina denetiminin yanı sıra 749 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından okul, yurt çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, umuma açık alanlar ile okul çevresinde bulunan şüpheli şahıslar ve aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından 749 kişinin sorgulaması yapılarak, 62 okul, 37 metruk bina, 4 park ve bahçe ile 6 umuma açık yerin kontrolü yapıldı. - MUŞ

Jandarma'dan Huzur, Güven ve Çocuk uygulaması

Jandarma'dan Huzur, Güven ve Çocuk uygulaması

Jandarma'dan Huzur, Güven ve Çocuk uygulaması

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Haber: Jandarma'dan 'Huzur, Güven ve Çocuk' uygulaması - Haberler
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