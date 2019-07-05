Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu

Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu

Erzurum'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde 18 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarma'dan Hint keneviri operasyonu

Erzurum'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde 18 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde Narman ilçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde M.A., R.A., Ş.A., S.A., ve B.A. isimli şahıslara ait tarlalarda toplam 18 bin 762 kök Hint keneviri bitkisi tespit edildi. Tarla sahipleri ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen Hint Keneviri bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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