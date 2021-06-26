Jandarma'dan havadan ve karadan trafik denetimi
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Jandarma'dan havadan ve karadan trafik denetimi

Jandarma'dan havadan ve karadan trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında hem karadan, hem de havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında hem karadan, hem de havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Marmaris Bozburun yolunda Emniyet Trafik ekipleri ile müşterek yürütülen denetimlerde ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme gibi ihlaller hem havadan helikopter ile hem karadan denetlendi.

Denetim sonucu 9 sürücüye toplam Bin 374 TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA

Jandarma'dan havadan ve karadan trafik denetimi
Jandarma'dan havadan ve karadan trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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