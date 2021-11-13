Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı - Haberler
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Jandarma'dan "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanlığı, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu'nda" kullanılan, "ATAK" helikopterinin operasyon sırasındaki görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, "Durmuyoruz, yorulmuyoruz, vazgeçmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı

Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı

Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı

Jandarma'dan Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu paylaşımı

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