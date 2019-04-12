Jandarma'dan Emniyete 174'üncü Yıl Dönümü Ziyareti

Kilis İl Jandarma Komutanlığından İl Emniyet Müdürlüğüne Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl dönümü nedeniyle ziyaretler gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i makamında ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl dönümü kutladı. İl Merkez Jandarma Komutanlığı görevlileri de Esentepe Emniyet Amirliği "Polis teşkilatının Kuruluşunun 174 üncü yıl kutlamaları "kapsamında ziyaret etti. - KİLİS

Kaynak: İHA