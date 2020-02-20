Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı
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Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin Elazığ depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntülerini paylaştı.

20.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46
Jandarma'dan duygulandıran Elazığ paylaşımı

Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşları kurtardığı anların görüntülerini paylaştı.


Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında bölgede görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin verdiği zorlu mücadelenin görüntülerini paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında "Milletin evlatları, milletinin emrinde, hizmetinde" notuyla paylaşılan videoda, JAK Timleri'nin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşarak onları kurtarma hikayelerinden bazıları yer alıyor. Görüntülerde personelin karşılaştıkları olaylar karşısında duygusal anlar yaşadıkları da görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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